Adana’da sokakta yaşayan kişi, durakta ölü bulundu 53 yaşındaki adam, bir otobüs durağında ölü olarak bulundu. Evsiz adamın, darbedildiğine dair görüntüler ortaya çıkınca, soruşturma derinleştirildi.

DHA

Adana’nın Seyhan ilçesi İnönü Caddesi’nde yürüyenler, İsmet İnönü Parkı’ndaki otobüs durağında bir kişinin hareketsiz yattığını gördü.

Çevredekilerin ihbarıyla durağa polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, cansız bedenin 53 yaşındaki İlker Kattar'a ait olduğunu tespit etti.

2 arkadaşının ifadesi alınacak

Sokakta yaşadığı öğrenilen Kattar’ın arkadaşı olduğu bildirilen 2 kişi, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

İlker Kattar’ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenebilmesi için otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Darbedildiği görüntüler ortaya çıktı

Öte yandan İlker Kattar'ın, darbedildiği anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

Çevreden geçen bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kayda alınan görüntülerde, yerde battaniyenin üzerinde yatan Kattar ve yanındaki arkadaşının, kimliği belirsiz bir kişiyle tartıştıkları, arbede yaşandığı, daha sonra bu kişinin Kattar'ı başından darbettiği görüldü.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.