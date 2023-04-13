Adana'da sokakta yaşayan şahıs sigara içtiği için öldürüldü Seyhan ilçesinde hareketsiz yatarken bulunarak öldüğü belirlenen 53 yaşındaki İlker Kattar'ın, arkadaşı tarafından sigara içtiği için öldürüldüğü belirlendi.

İHA

Adana'nın Seyhan ilçesinde akılalmaz bir olay yaşandı.

Otobüs durağında bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk incelemesinde hareketsiz kişinin öldüğü belirlendi. Ölen şahsın İlker Kattar (53) olduğu tespit edildi.

Sokakta yaşadığı öğrenilen Kattar’ın arkadaşı olduğu bildirilen 2 kişi, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kattar’ın cansız bedeni, kati ölüm nedeninin belirlenebilmesi için otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Başından vurularak darbedildi

Olaydan kısa süre sonra Kattar'ın, otobüs durağında bir kişi tarafından başına vurularak darbedildiği anlara ait görüntüler ortaya çıktı.

Çevreden geçen bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülenen olayda yerde battaniyenin üzerinde yatan Kattar ve yanındaki arkadaşının, kimliği belirsiz bir kişiyle tartıştıkları, arbede yaşandığı kayıtlara yansıdı.

O şahsın Kattar'ı başından darbettiği de görüntülerde yer aldı. Bunun üzerine polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Cezaevine gönderildi

Polis, görüntülerde Kattar’ı darbeden kişinin Murat Ulukan (57) olduğunu kısa sürede tespit edip yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelinin de Kattar ile birlikte durakta yaşadığı öğrenildi. Emniyette ifadesi alınan şüpheli Ulukan, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"Sigara içmemesi konusunda uyardım"

Tutuklanan Ulukan'ın ifadesinde, “İlker ile aynı durakta yatıyorduk. Durağın içinde sigara içiyordu. İçmemesi konusunda uyardım. Dinlemeyince aramızda kavga çıktı, sonra da ben oradan ayrıldım.” dediği öğrenildi.