Adana'da sokakta yürürken silahlı saldırıya uğradı Seyhan'da sokakta yürürken motosikletli iki saldırganın silahlı saldırısına uğrayan 43 yaşındaki Erol Kavak, hayatını kaybetti.

DHA

Adana'nın Seyhan ilçesinde yaşayan Erol Kavak, Sucuzade Mahallesi'nde yürüdüğü sırada motosiklet ile yanına yaklaşan kimliği belirsiz iki kişinin tabancalı saldırısına uğradı.

GÖĞSÜNDEN VURULDU

Göğsüne isabet eden kurşunla ağır yaralanan Kavak kanlar içinde yere yığılırken, saldırganlar ise motosiklet ile olay yerinden kaçtı.

HAYATINI KAYBETTİ

Kavak, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Kavak, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Erol Kavak'ın cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)