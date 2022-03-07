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- Adana'da sokakta yürürken vurulan şahıs hayatını kaybetti
Adana'da sokakta yürürken vurulan şahıs hayatını kaybetti
Yüreğir ilçesinde kimliği belirsiz kişiler tarafından sokak ortasında vurulan adam, kaldırıldığı hastanede can verdi.
- DHA
- 07.03.2022 - 17:05
- Güncelleme : 07.03.2022 - 17:09
Adana'nın Yüreğir ilçesinde evinden çıkan Ramazan Tutal, sokakta yürürken kimliği belirsiz kişinin silahlı saldırısına uğradı.
Tutal kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli ise kaçmaya başladı.
Mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı Tutal, ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
KALDIRILDIĞI HASTANEDE CAN VERDİ
Ameliyata alınan yaralı adam, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
Tutal’ın cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.