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    Adana'da sokakta yürüyen kişiyi başından vurup öldürdüler

    Adana’da otomobil ile gelen şüpheli kişiler, sokakta yürüyen kişiye silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda başından vurulan kişi olay yerinde hayatını kaybetti.
    • 12.11.2022 - 01:50
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    Adana'da sokakta yürüyen kişiyi başından vurup öldürdüler

    Adana'da merkez Çukurova ilçesi Mahfesığmaz mahallesi ara sokaklarında yürüyen kimliği tespit edilemeyen kişi silahlı saldırıya uğradı.

    Defalarca ateş ettiler

    Saldırıyı gerçekleştiren şüpheliler otomobil ile gelerek kimliği tespit edilemeyen kişiye tabancayla defalarca ateş açıp kaçtı.

    Adana da sokakta yürüyen kişiyi başından vurup öldürdüler #1

    Başından vuruldu

    Başından vurulan kişi kanlar içerisinde yere yığıldı. Çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

    Adana da sokakta yürüyen kişiyi başından vurup öldürdüler #2

    Yaşamını yitirdi

    İHA'nın haberine göre, olay yerine gelen sağlık ekipleri, kimliği tespit edilemeyen kişinin öldüğünü belirledi. Polisin olay yerindeki incelemelerinin ardından ölen kişinin cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

    Polis olayı gerçekleştiren şüphelileri yakalama çalışmalarına devam ediyor.

    Adana da sokakta yürüyen kişiyi başından vurup öldürdüler #3


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