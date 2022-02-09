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    Adana'da sokaktaki saldırgan kaçarken yakalandı

    Tartıştığı kişiyi sokakta tabancayla ayağından vurarak yaralayan şahıs, kaçmaya çalıştığı sırada suç aletiyle birlikte bekçiler tarafından yakalanarak, polis merkezine götürüldü.
    • İHA
    • 09.02.2022 - 08:59
    • Güncelleme : 09.02.2022 - 09:09
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    Adana'da sokaktaki saldırgan kaçarken yakalandı

    Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Mücahitler Caddesi’nde meydana gelen olayda, M.A.T ile F.A arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle aralarında tartışma yaşandı.

    TARTIŞTIĞI KİŞİYİ BACAĞINDAN VURDU

    Tartışma kısa sürede alevlenerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında F.A, belinden tabancayı çıkartarak M.A.T’yi bacağından vurdu.

    SOKAKTAKİ BEKÇİLERDEN KAÇAMADI

    Şüpheli F.A daha sonra hızla kaçmaya başladı. Bu sırada bölgede devriye görevi yapan bekçiler silah sesi duyunca, olay yerine koşarak geldi.

    Adana'da sokaktaki saldırgan kaçarken yakalandı VİDEO

    GÖZALTINA ALINDI

    Ardından şüphelinin kaçtığı gören bekçiler, koşarak F.A’yı suç aletiyle birlikte yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli polis merkezine götürüldü. Yaralanan M.A.T ise sağlık ekiplerince Çukurova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

    Adana da sokaktaki saldırgan kaçarken yakalandı #1

    Adana da sokaktaki saldırgan kaçarken yakalandı #2


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