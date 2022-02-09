Tartıştığı kişiyi sokakta tabancayla ayağından vurarak yaralayan şahıs, kaçmaya çalıştığı sırada suç aletiyle birlikte bekçiler tarafından yakalanarak, polis merkezine götürüldü.

Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Mücahitler Caddesi’nde meydana gelen olayda, M.A.T ile F.A arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle aralarında tartışma yaşandı.

TARTIŞTIĞI KİŞİYİ BACAĞINDAN VURDU

Tartışma kısa sürede alevlenerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında F.A, belinden tabancayı çıkartarak M.A.T’yi bacağından vurdu.

SOKAKTAKİ BEKÇİLERDEN KAÇAMADI

Şüpheli F.A daha sonra hızla kaçmaya başladı. Bu sırada bölgede devriye görevi yapan bekçiler silah sesi duyunca, olay yerine koşarak geldi.

Adana'da sokaktaki saldırgan kaçarken yakalandı VİDEO



GÖZALTINA ALINDI

Ardından şüphelinin kaçtığı gören bekçiler, koşarak F.A’yı suç aletiyle birlikte yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli polis merkezine götürüldü. Yaralanan M.A.T ise sağlık ekiplerince Çukurova Devlet Hastanesine kaldırıldı.