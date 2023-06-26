Adana'da son nefesini çarptığı kamyon şoförünün kollarında verdi Adana'da kamyon ile çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybederken, meraklı vatandaşlar film izler gibi izledi.

İHA

Adana'nın Turhan Cemal Beriker Bulvarı D-400 altgeçidinde meydana gelen olayda, seyir halindeki motosiklet sürücüsü, Mehmet B. idaresindeki kamyona arkadan çarptı.

Kaza sonrası çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

Şoförün kucağında öldü

Ekipler gelene kadar Mehmet B., motosiklet sürücüsünü kollarına alarak bir an olsun başından ayrılmadı.

Motosiklet sürücüsü son nefesini kamyon sürücüsünün kollarında verdi.

Kaza nedeniyle D-400 Ceyhan istikametinde uzun araç kuyruğu oluştu. Meraklı vatandaşlar da ölümlü kazayı film izler gibi izledi.

Bir vatandaşın kucağında bebeğiyle kazayı izlemesi pes dedirtti. Kamyon sürücüsü gözaltına alınırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.