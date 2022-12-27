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    Adana'da spor eğitmeni, evinde çıkan yangında öldü

    Kozan ilçesinde, evinde çıkan yangında 35 yaşındaki spor eğitmeni Emrah Uçar, hayatını kaybetti.
    • 27.12.2022 - 08:56
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    Adana'da spor eğitmeni, evinde çıkan yangında öldü

    Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Tufanpaşa Mahallesi Eker Sokak'taki binanın 3'üncü katında oturan Hafize Uçar, saat 05.00 sıralarında evi saran dumana uyanıp, yangın çıktığını fark edince oğlu Emrah Uçar'ın odasına gitti.

    Burada yoğun dumanla karşılaşan kadın, hareketsiz yatan oğlunu görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

    İhbarla gelen ekipler, yangını söndürdü. Ekipler, Emrah Uçar'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

    Elektrik sobasından çıktığı düşünülüyor

    Uçar'ın yatağının yakınında elektrikli sobası bulunduğu, yangının devre sonucu çıkmış olabileceği ihtimali üzerinde durulduğu belirtildi.

    Emrah Uçar'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

    Soruşturma başlatıldı

    DHA'nın haberine göre, olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

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