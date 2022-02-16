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    Adana'da suç örgütüne şafakta operasyon

    Adana'da silah kaçakçılıklığı yaptığı tespit edilen organize suç örgütüne yönelik operasyonda, çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.
    • DHA
    • 16.02.2022 - 08:54
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    Adana'da suç örgütüne şafakta operasyon

    Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü'ne bağlı Organize Büro Amirliği ekipleri, kentte silah kaçakçılığı yapan organize suç örgütünü teknik ve fiziki takiple deşifre etti.

    Şüphelileri yakalamak için harekete geçen ekipler, şafak vakti belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

    ARAMALARDA SİLAHLAR ELE GEÇİRİLDİ

    Çok sayıda şüpheli gözaltına alınırken, aramalarda silahlar da ele geçirildi.

    Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgu için emniyete götürüldü.

    Adana da suç örgütüne şafakta operasyon #1

    Adana da suç örgütüne şafakta operasyon #2

    Adana da suç örgütüne şafakta operasyon #3


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