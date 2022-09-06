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    Adana'da "suda çırpınan kadın" ihbarı polisi harekete geçirdi

    Adana'da sulama kanalında bir kadının çırpındığı yönünde ihbar alan polis ekipleri, arama çalışması yaptı.
    • 06.09.2022 - 06:18
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    Adana'da 'suda çırpınan kadın' ihbarı polisi harekete geçirdi

    Adana'nın Seyhan ilçesi Bahçeşehir Mahallesi'ndeki DSİ'ye ait sulama kanalında bir kadının çırpınarak yardım istediği ihbarı üzerine söz konusu yere polis, itfaiye ve ambulans sevk edildi.

    Çalışma başlatıldı

    İhbarcıyla görüşen ekipler, su dolu kanalda ve çevresinde çalışması başlattı.

    AA'nın haberine göre, kanal boyunca yaklaşık 10 kilometre ilerleyen ekipler, köprü ayakları, kapaklar ve otluklarda arama yaptı.

    Bir bulguya rastlanılmadı

    Karanlık nedeniyle taban kısmı görünmeyen kanala el fenerleriyle ışık tutan ekipler, herhangi bir bulguya rastlayamadı.

    Adana da 'suda çırpınan kadın' ihbarı polisi harekete geçirdi #1


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