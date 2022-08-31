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- Adana'da sulama kanalına düşen gencin cesedi bulundu
Adana'da sulama kanalına düşen gencin cesedi bulundu
- 31.08.2022 - 10:01
- Güncelleme : 31.08.2022 - 10:29
Şehir dışından bir süre önce Adana'ya gelen İlyas Bircan (28), dün akşam 1'i yabancı uyruklu 2 arkadaşıyla Yüreğir ilçesi Koza Mahallesi'ne geldi.
Sulama kanalına yakın noktada otomobilde oturan 3 arkadaştan Bircan, iddiaya göre, kıyıya gitti ve bilinmeyen nedenle suya düşerek sürüklenmeye başladı.
Arkadaşları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirdi.
Kanala verilen su kesildi
İhbar üzerine bölgeye su altı polisleri sevk edildi.
Sulama kanalında arama yapan dalgıç polisler, havanın kararmasıyla çalışmaya ara verdi.
Savcılığın talimatıyla arama çalışmasının hızlandırılması için kanala verilen su kesildi.
Cansız bedeni yosunlara takılı bulundu
Kanaldaki suyun çekilmesiyle bugün saat 07.00 sıralarında Koza Mahallesi'ndekiler, Bircan'ın düştüğü yerin birkaç yüz metre uzağında az miktardaki suyun içinde yosunlara takılmış erkek cesedi görünce polise haber verdi.
Cansız beden, bölgeye sevk edilen dalgıç polislerce çıkarıldı.
Yapılan incelemede cesedin, İlyas Bircan'a ait olduğu belirlendi.
Arkadaşları serbest kaldı
Polisin yaptığı incelemenin ardından Bircan'ın cesedi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
DHA’nın haberine göre gözaltına alınan İlyas Bircan'ın 2 arkadaşı, polise verdikleri ifadenin ardından serbest bırakıldı.
Soruşturma devam ediyor.