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Adana'da sulama kanalına düşen gencin cesedi bulundu

Adana'da sulama kanalına düşen gencin cesedi bulundu

Dün sulama kanalına düşerek gözden kaybolan gencin, bu sabah cansız bedenine ulaşıldı. Gencin, olay sırasında yanında bulunan iki arkadaşı ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.