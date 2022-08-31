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    Adana'da sulama kanalına düşen gencin cesedi bulundu

    Dün sulama kanalına düşerek gözden kaybolan gencin, bu sabah cansız bedenine ulaşıldı. Gencin, olay sırasında yanında bulunan iki arkadaşı ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
    • 31.08.2022 - 10:01
    • Güncelleme : 31.08.2022 - 10:29
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    Adana'da sulama kanalına düşen gencin cesedi bulundu

    Şehir dışından bir süre önce Adana'ya gelen İlyas Bircan (28), dün akşam 1'i yabancı uyruklu 2 arkadaşıyla Yüreğir ilçesi Koza Mahallesi'ne geldi.

    Sulama kanalına yakın noktada otomobilde oturan 3 arkadaştan Bircan, iddiaya göre, kıyıya gitti ve bilinmeyen nedenle suya düşerek sürüklenmeye başladı.

    Arkadaşları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirdi.

    Kanala verilen su kesildi

    İhbar üzerine bölgeye su altı polisleri sevk edildi.

    Sulama kanalında arama yapan dalgıç polisler, havanın kararmasıyla çalışmaya ara verdi.

    Savcılığın talimatıyla arama çalışmasının hızlandırılması için kanala verilen su kesildi.

    Adana da sulama kanalına düşen gencin cesedi bulundu #1

    Cansız bedeni yosunlara takılı bulundu

    Kanaldaki suyun çekilmesiyle bugün saat 07.00 sıralarında Koza Mahallesi'ndekiler, Bircan'ın düştüğü yerin birkaç yüz metre uzağında az miktardaki suyun içinde yosunlara takılmış erkek cesedi görünce polise haber verdi.

    Cansız beden, bölgeye sevk edilen dalgıç polislerce çıkarıldı.

    Yapılan incelemede cesedin, İlyas Bircan'a ait olduğu belirlendi.

    Adana da sulama kanalına düşen gencin cesedi bulundu #2

    Arkadaşları serbest kaldı

    Polisin yaptığı incelemenin ardından Bircan'ın cesedi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

    DHA’nın haberine göre gözaltına alınan İlyas Bircan'ın 2 arkadaşı, polise verdikleri ifadenin ardından serbest bırakıldı.

    Soruşturma devam ediyor.

    Adana da sulama kanalına düşen gencin cesedi bulundu #3

    Adana da sulama kanalına düşen gencin cesedi bulundu #4


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