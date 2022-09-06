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    Adana’da sulama kanalına düşen kadının, cansız bedeni bulundu

    Gece saatlerinde sulama kanalında çırpındığı görülen kadının cansız bedeni, yosunlara takılmış olarak bulundu. Kimliği bilinmeyen kadının cansız bedeni, morga kaldırıldı.
    • 06.09.2022 - 11:55
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    Adana’da sulama kanalına düşen kadının, cansız bedeni bulundu

    Adana’nın Seyhan ilçesine bağlı Bahçeşehir Mahallesi'nde, Devlet Su İşleri’ne ait sulama kanalında, dün gece saatlerinde, bir kadın çırpınarak yardım istedi.

    Durumu görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kanalda yapılan aramalarda, kadının izine rastlanmadı.

    Düştüğü yerin 7 kilometre ilerisinde bulundu

    DHA’nın haberine göre; dün gece ara verilen arama çalışmalar sabahın ilk ışıklarıyla yeniden başladı. Araçla kanal boyunca ilerleyen ekipler, kadının cansız bedenini, düştüğü yere yaklaşık 7 kilometre mesafede, yosunlara takılmış halde buldu.

    Adana’da sulama kanalına düşen kadının, cansız bedeni bulundu #1

    Soruşturma başlatıldı

    Çağırılan Su Altı Grup Amirliği ekipleri, cesedi sudan çıkardı. İlk incelemede üzerinden kimlik çıkmayan kadının cesedi, kimlik tespiti için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

    Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Adana’da sulama kanalına düşen kadının, cansız bedeni bulundu #2


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