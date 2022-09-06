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- Adana’da sulama kanalına düşen kadının, cansız bedeni bulundu
Adana’da sulama kanalına düşen kadının, cansız bedeni bulundu
- 06.09.2022 - 11:55
Adana’nın Seyhan ilçesine bağlı Bahçeşehir Mahallesi'nde, Devlet Su İşleri’ne ait sulama kanalında, dün gece saatlerinde, bir kadın çırpınarak yardım istedi.
Durumu görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kanalda yapılan aramalarda, kadının izine rastlanmadı.
Düştüğü yerin 7 kilometre ilerisinde bulundu
DHA’nın haberine göre; dün gece ara verilen arama çalışmalar sabahın ilk ışıklarıyla yeniden başladı. Araçla kanal boyunca ilerleyen ekipler, kadının cansız bedenini, düştüğü yere yaklaşık 7 kilometre mesafede, yosunlara takılmış halde buldu.
Soruşturma başlatıldı
Çağırılan Su Altı Grup Amirliği ekipleri, cesedi sudan çıkardı. İlk incelemede üzerinden kimlik çıkmayan kadının cesedi, kimlik tespiti için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.