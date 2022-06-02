Adana'da sulama kanalına düşen kişinin cesedi bulundu

Adana'da yüzünü yıkamak isterken sulama kanalına düşen Tekin Koray'ın cansız bedenini polis buldu.

Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Ziyapaşa Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 62 yaşındaki Tekin Koray yüzünü yıkamak isterken sulama kanalına düşerek kayboldu.

Cansız bedeni bulundu

Arkadaşının 112’yi aramasıyla olay yerine su altı polisi ve sağlık ekipleri geldi. Polis, sulama kanalında Koray'ı aradı ancak bulamadı. Savcılıktan alınan izinle kanaldaki su kesildi.

İHA'nın haberine göre, bugün su altı polisi tekrar kanalda arama çalışması başlattı. Yapılan aramada, Küçükdikili Mahallesi'nde şahsın cesedine ulaşıldı. Ceset kanaldan çıkartılarak otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.