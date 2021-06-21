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    Adana'da sulama kanalına giren genç boğuldu

    Boğulan gencin cesedi sulama kanalından çıkarılırken, vatandaşlar o anları cep telefonuyla kaydetti.
    • İHA
    • 21.06.2021 - 09:07
    • Güncelleme : 21.06.2021 - 09:40
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    Adana'da sulama kanalına giren genç boğuldu

    Adana'nın Çukurova ilçesinde bulunan sulama kanalına giren genç boğuldu. İsmi öğrenilemeyen genç, suyun içerisinde 200 metre sürüklendikten sonra dibe battı.

    Gencin boğulduğunu fark eden vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi.

    VATANDAŞLAR TELEFONLARA SARILDI

    Bölgeye gelen asayiş polisleri de durumu dalgıç polislere bildirdi.

    Bölgeye gelen dalgıç polisler, ekipmanlarını giydikten sonra suya atladı.

    Dalgıç polisler dibe batıp, cesedi çıkardığı esnada çevredeki vatandaşların, olay anını anbean cep telefonlarına kayıt etmesi dikkat çekti.

    Adana'da sulama kanalına giren genç boğuldu VİDEO

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    GENCİN CANSIZ BEDENİ SUDAN ÇIKARILDI

    Ceset sudan çıkarıldıktan sonra olay yeri polisleri inceleme yaptı.

    Yapılan incelemenin ardından 20’li yaşlardaki ceset, otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

    Polis, ölen kişinin kimliği belirleme çalışmalarına devam ediyor.

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