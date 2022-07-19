Adana'da sulama kanalına giren şahıs akıntıya kapıldı

Sulama kanalına giren bir kişi akıntıya kapılarak gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler su altında arama çalışması başlattı.

Adana'nın Seyhan ilçesinde yaşayan bir vatandaş girdiği sulama kanalında kayboldu.

Çevre sakinleri akıntıya kapılan kimliği belirsiz kişiyi fark ederek kurtarmaya çalıştı.

Vatandaşlar, yardımların sonuç vermemesi üzerine gözden kaybolan şahsın kurtarılması için 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu.

Su altında arama çalışması başlatıldı

İhbar üzerine bölgeye, İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği, Büyükşehir Belediyesi Cankur ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kıyıdan yapılan aramalarda kayıp kişiye ulaşılamaması üzerine dalgıç polisler su altında arama çalışması başlattı.

"Başta yüzdüğünü düşündük"

Kaybolan kişiyi kurtarmaya çalışanlardan Sercan Aktaş, "Bu kişinin ilk başta yüzdüğünü düşündük, boğulmak üzere olduğunu anlayınca kurtarmaya çalıştık. Daha sonra suda kaybolması üzerine olayı polise bildirdik." dedi.

AA'nın aktarımına göre; Ekiplerin, kaybolan kişiyi arama çalışması sürüyor.