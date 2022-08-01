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    Adana’da sulama kanalında, kayıp çocuğun cesedi bulundu

    2 gün önce evden ayrıldıktan sonra haber alınamayan Suriyeli Yezen Cuma’nın cesedi, sulama kanalında bulundu.
    • 01.08.2022 - 17:25
    • Güncelleme : 01.08.2022 - 17:30
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    Adana’da sulama kanalında, kayıp çocuğun cesedi bulundu

    Adana’nın Yüreğir ilçesine bağlı Mustafa Kemal Paşa Bulvarı’nda, Devlet Su İşleri'ne ait sulama kanalındaki yaya köprüsünün altında bir çocuk cesedinin sürüklendiği fark edildi.

    İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

    Su Altı Grup Amirliği ekipleri, çocuğun cansız bedenini sudan çıkarıldı.

    Aile, gözyaşlarına boğuldu

    DHA’nın haberine göre; cesedin, 30 Temmuz'da evinden ayrıldıktan sonra 2 gün boyunca haber alınamayan Suriyeli Yezen Cuma'ya (10) ait olduğu belirlendi. Acı haberle gelen çocuğun ailesi, uzun süre gözyaşı döktü.

    Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Yezen’in cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

    Adana’da sulama kanalında, kayıp çocuğun cesedi bulundu VİDEO

    Adana’da sulama kanalında, kayıp çocuğun cesedi bulundu #1

    Adana’da sulama kanalında, kayıp çocuğun cesedi bulundu #2

    Adana’da sulama kanalında, kayıp çocuğun cesedi bulundu #3

    Adana’da sulama kanalında, kayıp çocuğun cesedi bulundu #4


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