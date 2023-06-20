Adana'nın Seyhan ilçesinde ilginç bir hırsızlık olayı meydana geldi.
Kıyıboyu Caddesi'ne at üzerinde gelen iki şüpheli, Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalının korkuluklarını sökmeye başladı.
Şehrin göbeğinde hırsızlık yapan şüphelilerin rahat tavırları ise "Pes" dedirtti.
Hırsızlık kamerada
Bu anlar vatandaşların tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
Şehrin ortasında yoldan geçen arabalara aldırış etmeden korkulukları söken şüpheliler, başka bir araca yükledi.
Korkulukları alan kişi ve şüpheliler atlarına binerek olay yerinden kaçtı.