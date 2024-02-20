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Adana'da sürekli dövdüğü eşi tarafından bıçaklandı

Adana'da sürekli dövdüğü eşi tarafından bıçaklandı Adana’da bir kadın kendisini sürekli darbettiğini ileri sürerek dini nikahlı eşini meyve bıçağı ile karnından bıçakladı.