Adana'da sürekli dövdüğü eşi tarafından bıçaklandı

Adana'da 19 Şubat günü Yüreğir ilçesine bağlı Selahattin Eyyubbi Mahallesi Kozan Caddesi'nde Emine A. (45) dini nikahlı eşi Cumali E. (55) tarafından sürekli darbediliyordu.
Evde oturdukları sırada çiftin arasında çıkan tartışmada Cumali E., Emine A.’yı darbetmeye başladı.
Kocası yine darbetmeye başladı: Eline aldığı meyve bıçağını sapladı
Bunun üzerine Emine A., eline aldığı meyve bıçağı ile Cumali E.’yi karnından bıçakladı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaralanan Cumali E.’yi Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Olayı gerçekleştiren Emine A. ise gözaltına alındı.
"Dayanamadım, canımı kurtarmak için bıçakladım"
Emine A. ifadesinde, ”Bana sürekli şiddet uyguluyordu, yine dövdü ben de dayanamadım, canımı kurtarmak için bıçakladım.” dedi.
Öte yandan, çiftin 1 çocuğu olduğu öğrenildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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