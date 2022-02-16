- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Adana’da Suriyeli genç başından bıçaklandı
Adana’da Suriyeli genç başından bıçaklandı
Kavga ettiği kimliği belirsiz kişilerce başından bıçaklanarak yaralanan Suriyeli hastaneye kaldırılırken, polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
- DHA
- 16.02.2022 - 08:48
- Güncelleme : 16.02.2022 - 09:15
Suriye uyruklu Ali Elhasan Elhammade (25), Adana’nın Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde karşılaştığı kimliği belirsiz kişilerle tartışmaya başladı.
Tartışmanın büyümesi üzerine kimliği belirsiz kişiler, Elhasan Elhammade'yi başından bıçakla yaraladı.
ŞÜPHELİLER ARANIYOR
Olayın ardından şüpheliler kaçarken, yaralı ise çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Şüphelileri yakalamak için harekete geçen polis, soruşturmaya devam ediyor.