Adana'da Suriyeli işçi çalıştırıp narenciye çalarken yakalandı

Adana'da Suriyeli işçi çalıştırıp, bir narenciye bahçesinden kasalarla portakal çalarken suçüstü yakalanan şüpheli tutuklandı.

Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Koyuncu Mahallesi'nde meydana gelen olayda, M.U. adlı şüpheli, 6 Suriyeli işçiyi kendisine aitmiş gibi adresini verdiği bahçeye gönderdi.

İşçiler portakalları toplamaya başladı. Çevrede devriye gezen polis ekipleri, bahçedeki hareketliliği görüp şüphelenince araştırma başlattı.

KENDİSİNE AİT OLMAYAN ÜRÜNLERİ TOPLATTI

Yapılan araştırma sonucunda M.U. isimli şahsın, Suriyeli işçileri para karşılığında tutarak kendine ait olmayan bahçede ürünü hasat ettirdiğini öğrendi.

TUTUKLANDI

Polis, M.U.’ya pusu kurarak suçüstü yakaladı. M.U. çıkarıldığı mahkemece hırsızlık suçundan tutuklanırken, 6 Suriyeli işçi serbest bırakıldı.