Adana’da Suriyelinin iç çamaşırından uyuşturucu çıktı

Şüphe üzerine durdurulan otomobildeki Suriyelinin iç çamaşırına gizlediği 4 bin 900 uyuşturucu hap, polis tarafından ele geçirildi. 3 şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullanımı ve satışına yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında, Sarıçam ilçesinde şüphe üzerine 3 Suriyelinin bulunduğu otomobili durdurdu.

İÇ ÇAMAŞIRINA GİZLEDİ

Ekiplerin yaptığı üst aramasında, M.E.’nin iç çamaşırına gizlediği 4 bin 900 uyuşturucu hap bulundu.

M.E., otomobilin sürücüsü A.A. ve ön koltukta oturan A.M., gözaltına alındı.

3’Ü DE TUTUKLANDI

Şüphelilerden A.M. ve A.A.'nın, suçlamaları kabul etmeyerek, M.E.’nin uyuşturucu hap taşıdığından haberlerinin olmadığını öne sürdü.

M.E.’nin ise 2 arkadaşının da durumdan haberdar olduğunu söylediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.