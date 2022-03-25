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    Adana’da Suriyelinin iç çamaşırından uyuşturucu çıktı

    Şüphe üzerine durdurulan otomobildeki Suriyelinin iç çamaşırına gizlediği 4 bin 900 uyuşturucu hap, polis tarafından ele geçirildi. 3 şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
    • DHA
    • 25.03.2022 - 09:58
    • Güncelleme : 25.03.2022 - 10:43
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    Adana’da Suriyelinin iç çamaşırından uyuşturucu çıktı

    Adana İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullanımı ve satışına yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında, Sarıçam ilçesinde şüphe üzerine 3 Suriyelinin bulunduğu otomobili durdurdu.

    İÇ ÇAMAŞIRINA GİZLEDİ

    Ekiplerin yaptığı üst aramasında, M.E.’nin iç çamaşırına gizlediği 4 bin 900 uyuşturucu hap bulundu.

    M.E., otomobilin sürücüsü A.A. ve ön koltukta oturan A.M., gözaltına alındı.

    Adana’da Suriyelinin iç çamaşırından uyuşturucu çıktı #1

    3’Ü DE TUTUKLANDI

    Şüphelilerden A.M. ve A.A.'nın, suçlamaları kabul etmeyerek, M.E.’nin uyuşturucu hap taşıdığından haberlerinin olmadığını öne sürdü.

    M.E.’nin ise 2 arkadaşının da durumdan haberdar olduğunu söylediği öğrenildi.

    Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

    Adana’da Suriyelinin iç çamaşırından uyuşturucu çıktı #2

    Adana’da Suriyelinin iç çamaşırından uyuşturucu çıktı #3


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