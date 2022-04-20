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- Adana’da sürücüden seyyar satıcıya dayak
Adana’da sürücüden seyyar satıcıya dayak
- 20.04.2022 - 11:32
- Güncelleme : 20.04.2022 - 12:02
Adana’nın Seyhan ilçesi Saydam Caddesi'nde seyyar olarak çilek ve muz satan İbrahim Çakmak (64), dün saat 12.00 sıralarında tablasını caddeyle ara sokağın kesiştiği köşede durdurdu.
Çakmak, burada satış yapmaya başladı.
Bu sırada otomobiliyle sokağa girmek isteyen İ.K. (39), tablanın yolun bir kısmını kapatması nedeniyle dönüş yapamadı.
Tekme ve yumruklarla saldırdı
Bu nedenle taraflar arasında tartışma çıktı.
Konuşma bozukluğu bulunan İbrahim Çakmak'ın ne söylediğini anlamayan İ.K., aracından indi.
İ.K.’nin tekme ve yumruklarla dövdüğü İbrahim Çakmak, yere yığıldı.
Adana’da seyyar satıcı, sokağa dönüş yapamayan sürücü tarafından darbedildi VİDEO
Kaşı yarıldı, sol kolu kırıldı
DHA'nın haberine göre Çakmak’ın kaşı yarılıp, sol kolu kırılırken; çevredekiler araya girip İ.K.’yi sakinleştirmeye çalıştı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla İbrahim Çakmak, Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
İ.K. ise polis merkezine götürüldü.