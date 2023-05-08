DHA
Adana'nın Feke ilçesine bağlı Kaşaltı Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Osman Akgül yönetimindeki hafif ticari araç, Tenkerli istikametine doğru ilerlerken kontrolden çıktı.
Takla atmaya başlayan araç, tarlada dik vaziyette durdu. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralanan çocuk hastaneye götürüldü
Kazada sürücü Osman Akgül'ün yanındaki oğlu 13 yaşındaki Sinan Akgül yaralandı. Araçtan çıkartılan Sinan Akgül, Kozan Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
İlk müdahalesi yapılan Akgül, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.