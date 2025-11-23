Adana'da tantuni satılan kamyondan alevler yükseldi

- Adana'nın Yüreğir ilçesinde park halindeki tantuni kamyoneti gece bilinmeyen bir sebeple yandı.
- Çevredekiler itfaiye ve polise haber verdi, yangın söndürüldü ancak araç kullanılamaz hale geldi.
- Yangın anı güvenlik kamerasına yansıdı, kundaklama ihtimali üzerinde duruluyor.
Adana'nın Yüreğir ilçesinde alevler geceyi aydınlattı.
Dadaloğlu Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı’nda saat 02.00 sıralarında, bir esnafın tantuni sattığı kamyoneti, park halindeyken bilinmeyen nedenle yandı.
YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiyecilerin müdahalesiyle söndürülen yangında araç kullanılamaz hale geldi.
KUNDAKLAMA İHTİMALİ DEĞERLENDİRİLİYOR
Kundaklama ihtimalini de değerlendiren ekipler, yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlattı.
Kamyonetin alev aldığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.