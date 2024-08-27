Adana'da tarım işçisi Muhammed'in hayali futbolcu olmak Bölgede boş zamanlarını arkadaşları ile futbol oynayarak geçiren Muhammed, büyüdüğünde yıldız bir futbolcu olmanın hayalini kuruyor.

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İHA

Adana'da tarım işçiliği yapan 12 yaşındaki Muhammed Berkel, Karataş ilçesine bağlı Karagöçer köyü çadır bölgesinde yaşıyor.

Yılın belirli bölümlerinde tarım işçilerinin yaşadığı ve yaklaşık 150 çadırın bulunduğu bölgede futbol oynayan Muhammed, futbolcu olmak için mücadele ediyor.

Güne sabah 05.00'te başladığını ve 12 saat boyunca tarlada vakit geçirdiğini anlatan Muhammed, günlük ise 600 TL kazanıyor.

"FUTBOLCU OLMAK İSTEDİM"

Güne sabahın erken saatlerinde başladığını anlatan Muhammed Berkel, "Saat 05.00'te kalkıyorum. Akşam çok sıcak o yüzden hiç uyuyamıyorum. 600 TL kazanıyorum. Mecbur işe gidiyorum. Okula giderdim, arkadaşlarım vardı. Okusam zengin olurdum ama olmaz. Futbolcu olmak istiyordum ama olmuyor." dedi.

7 aydır bölgede tarım işçiliği yapan ve Ceyhan'dan geldiğini belirten tarım işçisi Mahmud Ahmad ise "Saat sabah 05.00'te kalkıyorum. 05.30'da tarladayım. Saat öğlen 2'ye kadar çalışıyorum. Tarlada biber, kavun, karpuz ne varsa çalışıyorum." diye konuştu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)