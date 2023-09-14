Adana'da tarım işçisi ve otobüs şoförü arasında çıkan kavgada araç kundaklandı

Adana'da sıcak havalar devam ederken hasat dönemleri de sürüyor.
Bu kapsamda onlarca tarım işçisi farklı kentlerden bölgeye geldi.
Öğle saatlerinde ise kentte hareketli dakikalar yaşandı.
Suriye uyruklu tarım işçileri ile servis şoförü arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Şoförle kavga edip aracı kundakladılar
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine gruptaki bazı kişiler, 63 plakalı midibüsü kundakladı.
Midibüs sürücüsü olay yerinden kaçarken araca zarar veren kişiler de daha sonra bölgeden uzaklaştı.
Yangın kontrol altına alındı
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Midibüs, kullanılamaz hale geldi.
O anları kayıt altına aldılar
Öte yandan, midibüsü yakarken cep telefonuyla da görüntüleyen kişiler, sosyal medya hesaplarında paylaştı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)