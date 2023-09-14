Adana'da tarım işçisi ve otobüs şoförü arasında çıkan kavgada araç kundaklandı Sebebi bilinmeyen bir nedenle yabancı uyruklu tarım işçileri, şoförüyle tartıştıkları servis midibüsünü kundakladıkları anları kayıt altına aldı.

DHA Adana'da sıcak havalar devam ederken hasat dönemleri de sürüyor. Bu kapsamda onlarca tarım işçisi farklı kentlerden bölgeye geldi. Öğle saatlerinde ise kentte hareketli dakikalar yaşandı. Suriye uyruklu tarım işçileri ile servis şoförü arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Şoförle kavga edip aracı kundakladılar Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine gruptaki bazı kişiler, 63 plakalı midibüsü kundakladı. Midibüs sürücüsü olay yerinden kaçarken araca zarar veren kişiler de daha sonra bölgeden uzaklaştı. Yangın kontrol altına alındı Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Midibüs, kullanılamaz hale geldi. O anları kayıt altına aldılar Öte yandan, midibüsü yakarken cep telefonuyla da görüntüleyen kişiler, sosyal medya hesaplarında paylaştı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA) Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)

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