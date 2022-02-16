Adana'da tartıştığı arkadaşını vuran şüpheli yakalandı

Beraber uyuşturucu aldığı arkadaşı Elif Mukyen'i para meselesi yüzünden tabancayla kasığından vurarak ağır yaralayan Batuhan K., polis ekiplerince yakalandı. Suçunu itiraf eden şüpheli tutuklandı.

Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi'nde, 8 Şubat günü bir evde uyuşturucu kullanan Elif Meltem Mukyen (23) ve Batuhan K. (24) arasında "para çalma" meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Batuhan K., 1000 lirasını çaldığını öne sürdüğü Mukyen'i silahla kasığından vurarak aynı evde olan arkadaşı Harun K. (32) ile ortadan kayboldu.

POLİS 2 ŞÜPHELİYİ YAKALADI

Silah seslerini duyan mahallelinin ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini yaptığı Mukyen, ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı, polis ise şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Kimlikleri ve adresleri belirlenen şüpheliler Batuhan K. ile arkadaşı Harun K., saklandıkları evlere düzenlenen eş zamanlı baskınlarla yakalandı.

SALDIRGAN TUTUKLANDI

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Batuhan K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, Harun K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

MAĞDUR KIZIN EV HAPSİ ALDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan hastanede tedavisi süren Mukyen'in, 21 Temmuz 2020'de Adana Adliyesi'ndeki 3'ü çocuk 6 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya karıştığı ortaya çıktı. Mukyen'in, kavgada babası Adem Güler'in kullandığı tabancayı olay yerinden alarak kaçtığı ve gözaltına alınıp ev hapsine çarptırıldığı öğrenildi. Ayrıca Mukyen'in ağabeyi Selçuk Yiğit Mukyen'in de 3 Ekim 2021'de kuru yemişçide Eren Teyyare’yi öldürdüğü ve yakalanıp tutuklandığı belirtildi.