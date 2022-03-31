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    Adana'da tartıştığı kadını tekme tokat dövdü

    Cezaevindeki kocasını ziyarete gitmediği için kayınbiraderi tarafından darbedilen kadının kamera görüntüleri ortaya çıktı.
    • İHA
    • 31.03.2022 - 12:39
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    Adana'da tartıştığı kadını tekme tokat dövdü

    Adana'nın merkez Seyhan ilçesine bağlı Çınarlı Mahallesi'nde otoparkta bir kadın ve erkek tartışmaya başladı. Tartışma büyüyünce adam, arkasını dönüp gitmek istedi, ancak kadın erkeğin arkasından gidip konuşmaya devam etti.

    KADINI TEKME TOKAT DÖVDÜ

    Bunun üzerine dönen erkek şahıs, kadına önce tekme atıp daha sonra da yumrukla vurdu. Herkesin gözü önünde olan bu olaya etraftaki 3 kişi müdahale etti.

    Şahısların araya girmesiyle kavga büyümeden bitti. Taraflar olay yerinden ayrılarak farklı yönlere gitti. Bu anlar ise bir vatandaşın cep telefonu tarafından anbean görüntülendi.

    CEZAEVİNDEKİ KOCASINI ZİYARET ETMEDİĞİ İÇİN DARBEDİLDİ

    Olayın ardından Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, darbedilen kadına ulaştı. Kadının isminin Tuba Y. (31) olduğu öğrenildi.

    DARBEDEN KİŞİ KAYINBİRADERİ ÇIKTI

    Genç kadını tekme ve yumruklarla darbeden kişinin ise kayınbiraderi olduğu belirlendi.

    ŞİKAYETÇİ OLMADI

    Kayınbiraderinin genç kadını cezaevindeki kocasını ziyarete gitmediği için darbettiği öne sürüldü. Genç kadın, kayınbiraderinden şikayetçi olmadı.Adana da tartıştığı kadını tekme tokat dövdü #1


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