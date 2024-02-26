Adana'da tartıştığı kızını bıçaklayarak ağır yaraladı: Hayati tehlikesi bulunuyor

Adana'da korkunç olay...
Yüreğir ilçesinde Turhan Ö. uyuşturucu kullandığı iddiasıyla bir süre önce tartıştığı kızı Dilan Ö. ile ara sokakta karşılaştı.
Tartışma kavgaya dönüştü
Baba-kız arasında yine aynı nedenle tartışma çıktı.
Tartışma kısa süre içinde hararetlenerek kavgaya dönüştü.
Kızını defalarca bıçakladı
Kavga sırasında Turhan Ö., çıkardığı bıçağıyla kızı Dilan’ı karın, göğüs ve kolundan defalarca bıçakladı.
Dilan Ö. kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli ise koşarak uzaklaştı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Hayati tehlikesi bulunuyor
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalesini yaptığı Dilan Ö.'yü ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Ameliyata alınan genç kızın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
Gözaltına alındı
Mahallede çalışma yapan polis ekipleri, kızını yaralayan Turhan Ö.’yü yakın bir sokakta yakalayarak gözaltına aldı.
Cinayet Büro Amirliği’ne götürülen Turhan Ö.'nün sorgusunun sürdüğü bildirildi.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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