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    Adana'da tartıştığı yengesini, annesiyle birlikte öldürdü

    Tartıştığı yengesini ve annesini öldürdükten sonra kayıplara karışan şahıs, polis ekipleri tarafından aranıyor.
    • İHA
    • 08.02.2022 - 09:48
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    Adana'da tartıştığı yengesini, annesiyle birlikte öldürdü

    Adana'nın Seyhan ilçesi Yenibaraj Mahallesi'nde 31 Ocak günü 39 yaşındaki Hüda Gün, 70 yaşındaki annesi Naime Gün'ün yanına gitti. Bir süre sonra eve Hüda Gün'ün eşi Adem A.’nın kardeşi Abdurrahman A. geldi.

    Aile yemek yedikten sonra çay içerken 32 yaşındaki Abdurrahman A. ile yengesi arasında tartışma çıktı.

    Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce Abdurrahman A. tabancayla yengesini ve Naime Gün’ü kafasından vurup evden kaçtı.

    ANNE VE KIZINI ÖLDÜRÜP KAÇTI

    Evde bulunan bir akrabanın haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri çağrıldı. Gelen sağlık ekipleri anne ve kızının hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ise olay yerinde çalışma başlattı. Zanlının plakası olmayan motosiklet ile olay yerinden kaçtığını saptadı.

    ÇEŞİTLİ SUÇLARDAN ARANIYOR

    Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri ise katil zanlısını yakalamak için çalışma başlattı.

    ADRESLERE BASKIN DÜZENLENİYOR

    Daha önceden ‘yaralama’, ‘dolandırıcılık’, ‘kasten yaralama’ ve ‘tutuklunun kaçması’ gibi suçlardan kaydı olan zanlının fotoğrafı ortaya çıktı. Polis zanlıyı yakalamak için çok sayıda adrese baskın yapıyor.

    Adana da tartıştığı yengesini, annesiyle birlikte öldürdü #1


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