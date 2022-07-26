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- Adana'da talaş yüklü kamyon karpuz yüklü tıra çarptı
Adana'da talaş yüklü kamyon karpuz yüklü tıra çarptı
Talaş yüklü kamyonun arıza nedeniyle duran tıra arkadan çarptığı ve 3 kişinin yaralandığı kaza anı kameraya yansıdı.
- 26.07.2022 - 15:36
- Güncelleme : 26.07.2022 - 16:07
Adana'da Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Beyazevler mevkisinde, feci bir kaza meydana geldi.
DHA'nın haberine göre Coşkun S.'nin kullandığı talaş yüklü kamyon, Vedat Y.'nin yol kenarına çekip arızasını kontrol ettiği karpuz yüklü tıra çarptı.
3 kişi yaralandı
Kazada, sürücüler Coşkun S. ve Vedat Y. ile kamyondaki Bedri Y. yaralandı.
Dorseden ayrılan kabine sıkışan sürücü Coşkun S., Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı CANKUR ekiplerince çıkarıldı.
O anlar kamerada
Bu arada kaza, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
Adana'da talaş yüklü kamyon karpuz yüklü tıra çarptı VİDEO