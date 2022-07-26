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    Adana'da talaş yüklü kamyon karpuz yüklü tıra çarptı

    Talaş yüklü kamyonun arıza nedeniyle duran tıra arkadan çarptığı ve 3 kişinin yaralandığı kaza anı kameraya yansıdı.
    • 26.07.2022 - 15:36
    • Güncelleme : 26.07.2022 - 16:07
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    Adana'da talaş yüklü kamyon karpuz yüklü tıra çarptı

    Adana'da Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Beyazevler mevkisinde, feci bir kaza meydana geldi.

    DHA'nın haberine göre Coşkun S.'nin kullandığı talaş yüklü kamyon, Vedat Y.'nin yol kenarına çekip arızasını kontrol ettiği karpuz yüklü tıra çarptı.

    3 kişi yaralandı

    Kazada, sürücüler Coşkun S. ve Vedat Y. ile kamyondaki Bedri Y. yaralandı.

    Dorseden ayrılan kabine sıkışan sürücü Coşkun S., Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı CANKUR ekiplerince çıkarıldı.

    O anlar kamerada

    Bu arada kaza, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

    Adana'da talaş yüklü kamyon karpuz yüklü tıra çarptı VİDEO

    Adana da talaş yüklü kamyon karpuz yüklü tıra çarptı #1

    Adana da talaş yüklü kamyon karpuz yüklü tıra çarptı #2

    Adana da talaş yüklü kamyon karpuz yüklü tıra çarptı #3

    Adana da talaş yüklü kamyon karpuz yüklü tıra çarptı #4

    Adana da talaş yüklü kamyon karpuz yüklü tıra çarptı #5

    Adana da talaş yüklü kamyon karpuz yüklü tıra çarptı #6

    Adana da talaş yüklü kamyon karpuz yüklü tıra çarptı #7


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