Adana'da tefeci operasyonu: 14 milyon TL'lik haksız kazanç sağladılar

Tefecilik yaptığı belirlenen 2 şebekeden 18 kişi için verilen gözaltı kararı ardından şafak vakti operasyon düzenlendi. Operasyonda şüphelilerin bir kısmının gözaltına alındığı belirtildi.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü Mali Büro Amirliği ekipleri, tefecilik yapan 2 şebekeyi, aylar süren çalışmaların ardından deşifre etti.

Şebekelerden birinin yüksek faiz ile para verdiği, diğerinin ise değerinin üzerinden altın ile mağdurları borçlandırdığı belirlendi.

14 milyonluk haksız kazanç

Her 2 şebekenin de tefecilik yolu ile 35 kişiden 14 milyon TL haksız kazanç elde ettiği tespit edildi.

Soruşturma kapsamında 18 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Harekete geçen ekipler, şafak vakti operasyon düzenledi.

Bir kısmı yakalandı

DHA’nın haberine göre belirlenen adreslerde, şüphelilerden bir kısmı gözaltına alındı.

Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.