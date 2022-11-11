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    Adana'da tehlikeli asker konvoyu

    Seyhan'da bir grup genç trafikte seyir halinde asker eğlencesi yaparak hem kendi hem trafiktekilerin canını hiçe sayarak eğlendi.
    • 11.11.2022 - 09:00
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    Adana'da tehlikeli asker konvoyu

    Trafik magandaları yurdun her bölgesinde trafiği tehlikeye atmaya devam ediyor.

    Adana'nın Seyhan ilçesinde asker uğurlamaya çıkan bir grup genç canlarını hiçe sayarak trafikte seyir halinde eğlendi.

    Hafif ticari aracın açık bagajından dışarıya çıkan 2 kişi ile cam ve açık olan kapıdan sarkan 4 kişi, "En büyük asker bizim asker"diye bağırdı.

    O anlar kayıt altına alındı

    6 kişinin tehlikeli yolculuğu, seyir halindeki başka bir araçta bulunun vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

    Yolculuk uzun sürdü

    DHA'nın haberine göre, genç grubun uzun süre boyunca yolculuğuna tehlikeli şekilde devam ettiği görüldü.

    Adana da tehlikeli asker konvoyu #1

    Adana da tehlikeli asker konvoyu #2


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