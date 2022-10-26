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Adana'da tehlikeli skuter kullanımı kamerada

Adana'da tehlikeli skuter kullanımı kamerada

Araç trafiğinin olduğu bölgede kendilerinin ve diğer sürücülerin canını hiçe sayan bir kişi, arkasına bebekli kadını alarak yolculuk yaptı.