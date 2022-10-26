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Adana'da tehlikeli skuter kullanımı kamerada
Araç trafiğinin olduğu bölgede kendilerinin ve diğer sürücülerin canını hiçe sayan bir kişi, arkasına bebekli kadını alarak yolculuk yaptı.
- 26.10.2022 - 11:22
- Güncelleme : 26.10.2022 - 11:56
Son dönemlerde yaygınlaşan skuter kullanımından tehlikeli görüntüler gelmeye devam ediyor.
Bu kez görüntülerin adresi Antalya...
Skutera 1'i bebek 3 kişi bindiler
Çukurova'da trafikteki bir vatandaş, karşılaştığı tehlikeli anları kayıt altına aldı.
Görüntülerde, skuter ile bir erkeğin arkasında kucağında bebekle yolculuk yapan kadının olduğu görüldü.
O anlar kamerada
DHA'nın aktarımına göre; sosyal medyada paylaşılan görüntüler, tepkilere neden oldu.
Adana'da tehlikeli skuter kullanımı kamerada VİDEO