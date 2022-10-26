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    Adana'da tehlikeli skuter kullanımı kamerada

    Araç trafiğinin olduğu bölgede kendilerinin ve diğer sürücülerin canını hiçe sayan bir kişi, arkasına bebekli kadını alarak yolculuk yaptı.
    • 26.10.2022 - 11:22
    • Güncelleme : 26.10.2022 - 11:56
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    Adana'da tehlikeli skuter kullanımı kamerada

    Son dönemlerde yaygınlaşan skuter kullanımından tehlikeli görüntüler gelmeye devam ediyor.

    Bu kez görüntülerin adresi Antalya...

    Skutera 1'i bebek 3 kişi bindiler

    Çukurova'da trafikteki bir vatandaş, karşılaştığı tehlikeli anları kayıt altına aldı.

    Görüntülerde, skuter ile bir erkeğin arkasında kucağında bebekle yolculuk yapan kadının olduğu görüldü.

    O anlar kamerada

    DHA'nın aktarımına göre; sosyal medyada paylaşılan görüntüler, tepkilere neden oldu.

    Adana'da tehlikeli skuter kullanımı kamerada VİDEO

    Adana da tehlikeli skuter kullanımı kamerada #1

    Adana da tehlikeli skuter kullanımı kamerada #2

    Adana da tehlikeli skuter kullanımı kamerada #3

    Adana da tehlikeli skuter kullanımı kamerada #4


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