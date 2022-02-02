Adana'da tek odalı evi küle dönen kadın, gözyaşlarıyla yardım istedi

Necla Erkek’in tek odalı evi, elektrik kontağından çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. Gözyaşı döken Erkek, “Hatıralarım yandı gitti. 1 odada 4 çocuk büyüttüm” dedi.

Adana’nın Yüreğir ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Süleyman Vahit Caddesi’nde, 61 yaşındaki Necla Erkek’in yalnız yaşadığı annesinden kalan tek odalı dairede, 31 Ocak’ta elektrik kontağından yangın çıktı.

Evi saran alevler, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında ev ve içindeki eşyalar, kullanılamaz hale geldi. Komşularının yardımıyla evde temizlik yapmaya çalışan Erkek, geçici olarak kızının yanında kalmaya başladı.

“İÇERİSİ ALEV DOLUYDU GİREMEDİM”

Yangın günü yaşananları gözyaşlarıyla anlatan Necla Erkek, “Ben dışarıdayken bir ses geldi. 'Acaba mutfakta bir şey mi unuttum' diye kapıyı açtım, içerisi alev doluydu, giremedim. 2 kuşum vardı, biri öldü. Daha sonra bağırmaya başladım, mahalleli sakinleştirdi.” diye konuştu.

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“1 ODADA 4 ÇOCUK BÜYÜTTÜM”

Bir süre önce hayatını kaybeden babasından kendisine bağlanan maaşla geçinmeye çalıştığını ve evini onaracak durumu olmadığını söyleyen Erkek, “Televizyonum, koltuklarım, tüm eşyalarım yandı; kül oldu. Nasıl temizleyeceğim, nasıl onarılacak bu ev bilmiyorum. 1980 yılından bu yana burada oturuyorum. Ne hatıralarım vardı, yandı gitti. 1 odada 4 çocuk büyüttüm hepsi dağıldılar, gittiler, tek kaldım. Çocukların da benim de durumum yok. Yardım bekliyorum." dedi.