Sarıçam ilçesine bağlı Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'ndeki tekstil fabrikasında gece saatlerinde yangın çıktı. Alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülebildi.

Adana’nın Sarıçam ilçesine bağlı Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'ndeki tekstil fabrikasında, saat 03.00 sıralarında, gece vardiyasında çalışan tekstil işçileri, fabrikanın depo bölümünden dumanların yükseldiğini görünce itfaiyeye haber verdi.

Yangın kısa sürede büyüyerek fabrikanın bir bölümünü sardı.

1 SAATLİK MÜHALE İLE SÖNDÜRÜLDÜ

Fabrikada bulunan işçiler dışarı çıkarıldı.

Alevler, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesinin ardından söndürüldü.

MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ

Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olmazken, fabrikada maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Adana’da tekstil firmasında yangın VİDEO

