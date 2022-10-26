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Adana'da telefon bataryasının patlama anı
Yüreğir ilçesinde cep telefonu bozulan çocuk, tamirciye telefonunu uzattı. Bu sırada telefonun bataryası patlarken, yaşanan anlar kameraya yansıdı.
- 26.10.2022 - 15:07
- Güncelleme : 26.10.2022 - 15:10
Adana'nın Yüreğir ilçesinde, dehşet dolu dakikalar yaşandı.
Telefonu bozulan çocuk, 19 Mayıs Mahallesi'ndeki telefon tamircisine gitti.
Çocuğun, tamirciye uzattığı telefondan bir anda dumanlar çıktı.
Batarya patladı
Durumdan tedirgin olan tamirci, telefonu yere fırlattı.
Bu esnada ise telefonun bataryasının patlama anı, iş yeri güvenlik kameralarına anbean yansıdı.
İşte o anlar...