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    Adana'da telefon bataryasının patlama anı

    Yüreğir ilçesinde cep telefonu bozulan çocuk, tamirciye telefonunu uzattı. Bu sırada telefonun bataryası patlarken, yaşanan anlar kameraya yansıdı.
    • 26.10.2022 - 15:07
    • Güncelleme : 26.10.2022 - 15:10
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    Adana'da telefon bataryasının patlama anı

    Adana'nın Yüreğir ilçesinde, dehşet dolu dakikalar yaşandı.

    Telefonu bozulan çocuk, 19 Mayıs Mahallesi'ndeki telefon tamircisine gitti.

    Çocuğun, tamirciye uzattığı telefondan bir anda dumanlar çıktı.

    Batarya patladı

    Durumdan tedirgin olan tamirci, telefonu yere fırlattı.

    Bu esnada ise telefonun bataryasının patlama anı, iş yeri güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

    İşte o anlar...

    Adana da telefon bataryasının patlama anı #1

    Adana da telefon bataryasının patlama anı #2

    Adana da telefon bataryasının patlama anı #3

    Adana da telefon bataryasının patlama anı #4

    Adana da telefon bataryasının patlama anı #5


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