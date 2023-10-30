Adana'da terasa çıkan kız çocuğu vuruldu İki grup arasında çıkan silahlı kavgada, gelen sesleri merak edip evinin terasına çıkan kız çocuğu boynundan vurularak ağır yaralandı.

İHA

Adana'nın Yüreğir ilçesindeki silahlı çatışma dehşetle sonuçlandı.

Kimlikleri belirlenemeyen iki grup arasında silahlı çatışma yaşandı.

Kurşun, boynuna denk geldi

Silah seslerini duyan yabancı uyruklu 6 yaşındaki Fatma E., olup biteni izlemek için evlerinin terasına çıktı.

Bu sırada tabancalardan birinden çıkan kurşun, kız çocuğunun boynuna isabet etti.

Olayın şüphelileri hızla olay yerinden kaçarak izini kaybettirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Durumu kritik

Küçük kız çocuğu, annesi Sevsen E. ve yakınları tarafından Yüreğir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Fatma’nın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Kız çocuğunun yakınları olay yerinde gözyaşlarına boğuldu.

Olay yerindeki boş kovanları toplayan polis, zanlıların tespiti ve yakalanmaları için geniş çaplı çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)