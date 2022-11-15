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    Adana’da terör operasyonu: 4 şüpheli gözaltında

    Suriye’den girip PKK adına faaliyet gösterdiği belirlenen 5 şüpheliden 4’ü, eş zamanlı yapılan operasyonlarla gözaltına alındı.
    • 15.11.2022 - 09:39
    • Güncelleme : 15.11.2022 - 10:10
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    Adana’da terör operasyonu: 4 şüpheli gözaltında

    Adana’da, terörle mücadele kapsamında düğmeye basıldı.

    İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK'nın eylem ve yapılanma faaliyetlerini deşifre etme çalışmaları kapsamında, daha önce Suriye'de örgüt saflarında görev alıp sonrasında yasa dışı yollarla ülkeye girerek kentte ikamet eten yabancı uyruklu 5 kişiyi tespit etti.

    Şafak vakti eş zamanlı operasyon

    DHA’nın haberine göre; savcılığın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarmasının ardından TEM ekipleri, şüphelilerin evlerine şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenledi.

    Kapılar koçbaşları ile kırıldı

    Evlerin demir kapılarını koçbaşı ile kırarak giren ekipler, 4 şüpheliyi gözaltına alındı. Diğer şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

    Adana’da terör operasyonu: 4 şüpheli gözaltında #1

    Adana’da terör operasyonu: 4 şüpheli gözaltında #2

    Adana’da terör operasyonu: 4 şüpheli gözaltında #3

    Adana’da terör operasyonu: 4 şüpheli gözaltında #4


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