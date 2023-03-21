Adana'da tilkiyi öldürüp ağaca astılar Kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından bir tilkinin silahla vurulduktan sonra ağaca asıldığı ortaya çıktı. Vatandaşlar duruma tepki gösterdi.

Adana’nın Sarıçam ilçesine bağlı Buruk Cumhuriyet Mahallesi’ndeki vatandaşlar, bir tilkinin ağaca bacağından asıldığını fark etti. Tilkiye yaklaşan vatandaşlar, hayvanın ateşli silahla vurularak telef edildiğini gördü. "Bu yapılan canice..." Durumu yetkililere bildiren vatandaşlar, hayvanı telef edip bir de ağaca asan kişi ya da kişilerin bulunarak cezalandırılmasını istedi. Olaya tepki gösteren mahalle sakinlerinden Devran Serin (43), “Bu yapılanlar canice, buraya asmışlar bu tilkiyi. Yapanların cezalandırılmasını istiyoruz.” dedi.