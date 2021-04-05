Haberler

3. Sayfa Haberleri

Adana'da tır ile otomobil çarpıştı: 1 kişi öldü

Adana'da tır ile otomobil çarpıştı: 1 kişi öldü

Dinlenme tesisinden karayoluna çıkan otomobil, o sırada seyir halinde olan tırla çarpıştı. Aracın içindeki kişilerden biri, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.