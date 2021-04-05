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- Adana'da tır ile otomobil çarpıştı: 1 kişi öldü
Adana'da tır ile otomobil çarpıştı: 1 kişi öldü
- AA
- 05.04.2021 - 12:39
- Güncelleme : 05.04.2021 - 12:42
Adana’da bir otomobil, Pozantı-Niğde karayolu üzeri Şekerpınarı mevkiinde bulunan bir dinlenme tesisinden kara yoluna çıktığı sırada M.Ç. yönetimindeki tırla çarpıştı.
Kazayı gören vatandaşlar durumu polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi.
ARAÇTAN ÇIKARILDI
Polis çevrede güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri otomobil içerisinde sıkışıp yaralanan Züleyha (85) İbrahim (58) ve İbrahim Demiroğlu (77) ile Züleyha Tanrıver ve ismi öğrenilemeyen 1 kişiyi çıkardı.
TÜM MÜDAHALEYE RAĞMEN KURTARILMADI
Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulansa alınarak Pozantı 80. Yıl Devlet Hastanesi ve Niğde Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralılardan Züleyha Demiroğlu’nun, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadığı öğrenildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Adana'da tır ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı VİDEO