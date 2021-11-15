- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Adana'da tır ışıklarda bekleyen araçlara çarptı: 1 ölü, 4 yaralı
Adana'da tır ışıklarda bekleyen araçlara çarptı: 1 ölü, 4 yaralı
- DHA
- 15.11.2021 - 05:15
Adana'nın Pozantı ilçesinde feci bir kaza meydana geldi.
Pozantı Karayolu Gökbez mevkisindeki sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen yabancı plakalı tır, iddiaya göre kırmızı ışıkta bekleyen Cengiz Keçeli idaresindeki otomobil yüklü çekiciye, Mete Dağlı yönetimindeki 01 ABV 714 plakalı hafif ticari araca ve 42 AGC 979 plakalı slaj yüklü tıra çarptı.
ARAÇTA SIKIŞANLAR UZUN UĞRAŞ SONUCUNDA ÇIKARILDI
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İki tır arasında sıkışan hafif ticari araçtaki Mete Dağlı, Sabiha Mantar, Rıfkı Mantar ve Emine Dağlı, Adana Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Pozantı İtfaiyesi tarafından uzun uğraşlar sonucu çıkartıldı.
1 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ
Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Emine Dağlı'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Sağlık ekibi, hafif ticari araçtan çıkan 3 yaralı ile çekici sürücüsü Cengiz Keçeli'yi ambulanslarla Pozantı 80. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Kazayı yara almadan atlatan ismi açıklanmayan yabancı plakalı tır sürücüsünü gözaltına alan polis, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.