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Adana'da tır ışıklarda bekleyen araçlara çarptı: 1 ölü, 4 yaralı

Adana'da tır ışıklarda bekleyen araçlara çarptı: 1 ölü, 4 yaralı

Pozantı ilçesinde yabancı plakalı bir tır zincirleme kazaya neden oldu. Olay yerine gelen ekipler, araçta sıkışanları güçlükle çıkarırken, 1 kişinin de yaşamını yitirdiğini bildirdi.