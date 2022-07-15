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    Adana'da tırdan mazot çalan şüpheli yakalandı

    Tırın deposundan hortumla yakıt çalma girişiminde bulunan şahıs, güvenlik güçleri tarafından tespit edildi.
    • 15.07.2022 - 11:00
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    Adana'da tırdan mazot çalan şüpheli yakalandı

    Adana'da tırdan akaryakıt çalmaya çalışan şüpheli yakayı ele verdi.

    Hırsızlık olayı, gece saatlerinde Çukurova ilçesi Yüzüncüyıl Mahallesi’nde yaşandı.

    Hortumla yakıt çalma girişimi

    Sokakta devriye görevi yürüten bekçiler, şüpheli Yalçın G.’nin (25), park halindeki bir tırın deposundan hortumla yakıt çaldığını gördü.

    Bekçiler şüpheliyi yakalarken, çaldığı yakıtı da tırın yanına park ettiği plakası sökülmüş aracına aktardığını saptadı.

    Çeşitli suçlardan kayıtları ortaya çıktı

    Polis merkezine götürülen Yalçın G.’nin ‘uyuşturucu kullanmak’, ‘tehdit’ ve ‘görevi yaptırmamak için direnme’ suçlarından kaydı olduğu belirlendi.

    İHA'nın haberine göre, polis merkezindeki işlemleri tamamlanan Yalçın G., adliyeye sevk edildi.

    Adana'da tırdan mazot çalan şüpheli yakalandı ViDEO

    Adana da tırdan mazot çalan şüpheli yakalandı #1

    Adana da tırdan mazot çalan şüpheli yakalandı #2


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