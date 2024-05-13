Adana'da tırın çarptığı otomobil hurdaya döndü Tarsus-Pozantı Otoyolu'nda kontrolden çıkıp karşı şeride geçen tır otomobile çarparken bu anlar, otomobildeki yolcunun cep telefonuyla görüntülendi.

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DHA

Adana'nın Tarsus-Pozantı Otoyolu Akçatekir mevkiinde kimliği bilinmeyen sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır, bariyerlere çarpıp karşı şeride geçti ve devrildi.

Otoyolda seyir halindeki 1 tır ile 5 otomobil ise devrilen tıra çarptı.

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarıyla bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibi, araçlarda sıkışan yaralıları çıkardı.

6 yaralı

Sağlık ekibi tarafından ilk müdahalesi yapılan 2’si ağır 6 yaralı, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Otoyolda trafik akışını durduran kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaza kamerada

Öte yandan, tırın karşı şeride geçip bir otomobille çarpıştığı anlara ilişkin cep telefonu görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde, kadın sürücünün yanındaki kişinin cep telefonuyla yolu ve çevreyi kaydettiği, bu sırada karşı şeritteki tırın bariyere çarptıktan sonra, içerisinde yolculuk yaptığı otomobile çaptığı görüldü.

Görüntüyü çeken kişinin sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi. Zincirleme kazada yaralanan 6 kişinin tedavisi sürüyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)