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Adana’da, tırın yedek lastiğinde 17 kilo 700 gram esrar çıktı

Adana’da, tırın yedek lastiğinde 17 kilo 700 gram esrar çıktı

Mısır yüklü şüpheli bir tırda, narkotik köpeği Tinga ile yapılan aramalar neticesinde yedek lastiğe gizlenmiş 17 kilo 700 gram esrar ele geçirildi.