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    Adana’da torbacı operasyonları: 112 şüpheli tutuklandı

    Son bir ayda ‘torbacı’ diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 746 şüpheliden 112’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.
    • DHA
    • 01.02.2021 - 12:45
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    Adana’da torbacı operasyonları: 112 şüpheli tutuklandı

    Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesi amacıyla ‘torbacı’ diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonlar düzenledi.

    Kentte 1-31 Ocak tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda 542 adrese baskın yapıldı.

    746 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

    746 şüphelinin yakalanıp, gözaltına alındığı operasyonlarda; 60 kilo 910 gram esrar, 7 kilo 623 gram bonzai, 2 bin 757 uyuşturucu hap, 1 kilo 160 gram metamfetamin, 502 gram eroin, 2 gram kokain, 2 kök Hint keneviri, 27 ruhsatsız tabanca ve 6 ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi.

    Adana’da torbacı operasyonları: 112 şüpheli tutuklandı #1

    112’Sİ TUTUKLANDI

    Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 746 şüpheliden 112’si çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi, 43’ü adli kontrol şartıyla, 591’i ise savcılı talimatıyla serbest bırakıldı.

    Adana’da torbacı operasyonları: 112 şüpheli tutuklandı #2

    Adana’da torbacı operasyonları: 112 şüpheli tutuklandı #3

    Adana’da torbacı operasyonları: 112 şüpheli tutuklandı #4

    Adana’da torbacı operasyonları: 112 şüpheli tutuklandı #5

    Adana’da torbacı operasyonları: 112 şüpheli tutuklandı #6

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