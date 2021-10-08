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    Adana’da torbacı operasyonu: 3 tutuklama

    Zehir tacirlerine yönelik düğmeye basan emniyet ekipleri, sokakta uyuşturucu satan şüphelilere geçit vermedi. Operasyon sonucu gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
    • İHA
    • 08.10.2021 - 10:08
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    Adana’da torbacı operasyonu: 3 tutuklama

    Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesi amacıyla ‘torbacı’ diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma başlattı.

    Kentte uyuşturucu madde sattığı tespit edilen şüphelilere yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

    ELE GEÇİRİLENLER

    Şüphelilerin adreslerinde yapılana aramalarda 1 kilo 455 gram bonzai, 308,57 gram esrar, 10,47 gram metamfetamin, 6,22 gram eroin ele geçirildi.

    3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

    Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Yusuf A., Hayrettin B. ile Onur G. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Ahmet Z., Mehmet T. ve Mustafa U. ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

    Adana’da torbacı operasyonu: 3 tutuklama #1

    Adana’da torbacı operasyonu: 3 tutuklama #2

    Adana’da torbacı operasyonu: 3 tutuklama #3

    Adana’da torbacı operasyonu: 3 tutuklama #4

    Adana’da torbacı operasyonu: 3 tutuklama #5

    Adana’da torbacı operasyonu: 3 tutuklama #6

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