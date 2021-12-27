Adana'da 'torbacı' operasyonu:7 tutuklama

Emniyet ekiplerinin düzenlediği operasyonda 146 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklanırken, 139 kişi serbest bırakıldı.

Adana'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesi amacıyla 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonlar düzenledi.

146 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

146 adrese yapılan baskınlarda 146 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise 819 gram bonzai, 629 uyuşturucu hap, 203 gram metamfetamin, 148 gram esrar, 64 gram eroin, 3 gram kokain, ruhsatsız 3 tabanca, tüfek ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 149 bin 375 TL ele geçirildi.

7 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7’si çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 9’u adli kontrol şartı, 130’u ise savcılık talimatı ile serbest bırakıldı.