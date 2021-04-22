Adana'da trafik kazasında hayatını kaybeden aile toprağa verildi

Adana'da meydana gelen kazada hayatını kaybeden aile, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde komyonet ile cipin çarpışması sonucu hayatını kaybeden Yaşar Menteş, Gülay Menteş ve oğulları Ali Emre Menteş son yolculuğuna uğurlandı.

ARAÇ HURDAYA DÖNDÜ

Kaza, dün akşam saatlerinde Feke - Selimiye yolu Yeşilvadi mevkiinde meydana geldi. Yaşar Menteş'in kullandığı cip ile İbrahim Türk'ün yönetimindeki kamyonet kafa kafaya çarpıştı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde sürücülerden Yaşar Menteş ve yanındaki eşi Dursun Gülay Menteş'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Durumu ağır olan oğulları Ali Emre Menteş'te tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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MENTEŞ AİLESİ GÖZYAŞLARI ARASINDA TOĞRAĞA VERİLDİ

Kazada ölen Yaşar, eşi Dursun Gülay ve oğlu Ali Emre Menteş'in cenazeleri, Adana Adli Tıp Kurumu Morgu'nda yapılan otopsinin ardından son yolculuklarına uğurlanmak üzere memleketleri Saimbeyli ilçesine getirildi.

Saimbeyli İlçe Mezarlığı'nda düzenlenen törene çok sayıda akrabaları ve yakınları katıldı. Baba, oğul ve annenin cenazeleri kılınan namazın ardından yan yana toprağa verildi. Ailenin yakınları, duygu dolu anlar yaşadı.