Adana’da trafik polisi, iki otomobilin çarpması sonucu şehit oldu

DHA
Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu Dutlupınar mevkisinde dün saat 18.00 sıralarında bir kaza oldu.
Yaralamalı trafik kazasına müdahale için bölgeye ekip gönderildi.
İki otomobil çarptı, metrelerce savruldu
Ekipte bulunan 53 yaşındaki polis memuru Musa Keskin, trafiği yönlendirirken önce Ali Can Ç. yönetimindeki 80 FV 377 plakalı otomobil, ardından da Mehmet O. yönetimindeki 06 BC 2401 plakalı başka bir otomobilin çarpması sonucu metrelerce savruldu.
Meslektaşlarının durumu telsizle bildirmesi üzerine kaza yerine sağlık ekibi sevk edildi.
Şehit oldu
Ağır yaralanan Keskin, kaldırıldığı hastanede doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.
Kazanın ardından iki otomobil sürücüsü gözaltına alınırken, soruşturma devam ediyor.